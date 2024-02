Ubiegłoroczny hit Netflixa doczeka się 2. sezonu. Genialne nazwiska w obsadzie

Awantura już od pierwszych zapowiedzi była murowanym hitem. Chociaż pierwsze wyniki oglądalności nie napawały optymizmem, to serial z tygodnia na tydzień zyskiwał nowych widzów, a twórca serialu, Lee Sung Jin, coraz częściej wspominał o planach na drugi sezon. Produkcja została zaklasyfikowana jako serial limitowany do najważniejszych nagród, zdobywając Złotego Globa, Emmy, czy SAG. Chociażby z powodu wspomnianych statuetek Netflix nie mógł oficjalnie ogłosić prac nad drugim sezonem. Te jednak mają podobno trwać i jak podał serwis The Dish, tym razem w obsadzie znajdą się same gwiazdy.

Awantura – drugi sezon z gwiazdorską obsadą

Portal ujawnił, że drugi sezon Awantury opowie historię dwóch zwaśnionych ze sobą par. Po jednej stronie staną Cailee Spaeny (Priscilla) i Charles Melton (Obsesja), a po drugiej Jake Gyllenhaal (Zwierzęta nocy) i Anne Hathaway (Nędznicy).