Najnowszy hit Netflixa z ogromnym wzrostem oglądalności. Jest szansa na 2 sezon?

Przed tygodniem podawaliśmy, że najnowszy serial Netflixa zatytułowany Awantura nie przyciągnął do siebie widzów. Pomimo rewelacyjnych recenzji i premiery na festiwalu filmowym South by Southwest, platforma nie zdecydowała się na szeroką promocję. Dlatego też w premierowy weekend niewielu widzów wiedziało o tej produkcji i Awanturę oglądano wyłącznie przez 34 mln godzin w ciągu pierwszych czterech dni. Losy drugiego sezonu wydawały się przesądzone, ale nieoczekiwanie serial zaliczył ogromny wzrost popularności w pierwszym pełnym tygodniu od premiery.

Awantura zyskuje widzów w pierwszym pełnym tygodniu

Od 10 do 16 kwietnia Awanturę oglądano przez 70,3 mln godzin. To wzrost o aż 106% w porównaniu do wyniku z czterech premierowych dni. Pozwoliło to produkcji zająć drugie miejsce na liście najpopularniejszych anglojęzycznych seriali Netflixa. Awantura musiała uznać wyższość jedynie Nocnemu agentowi z 90 mln godzin w czwartym tygodniu.