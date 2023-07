Tytani nadchodzą do Hearthstone! Prezentujemy kolejne karty z dodatku

Coraz bliżej premiery dodatku Tytani do Hearthstone– nowe rozszerzenie wprowadzające łącznie aż 145 kart pojawi się na sewerach gry już 1. sierpnia, a my będziemy mieli dla was kolejny przedsmak tego, co czeka graczy już wkrótce.

Tytani przybyli na świat przed erą śmiertelników. Te ogromne istoty użyły tajemnej magii i starożytnej technologi, aby uwięzić przedwiecznych bogów i zaprowadzić ład na powstającej planecie. Nasycili swoich strażników gwiezdną mocą, aby stali na straży planety i pomagali tworzyć istnienia, które miały ją zamieszkiwać.