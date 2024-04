Twórcy WipEout stworzyli nowe studio i zapowiedzieli pierwszą grę. Zobaczcie jakie plany ma Starlight Games

Starlight Games to nowe studio z siedzibą w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, założone przez byłego dewelopera Psygnosis, Gary'ego Nicholsa. Dołączyli do niego współtwórca WipEout Nick Burcombe oraz współtwórca Skate i były reżyser Horizon: Call of the Mountain, Andy Santos.

Starlight Games zapowiedziało swoją pierwszą grę. Poznajcie House of Golf 2

Z zapowiedzi wynika, że studio skoncentruje się na opracowaniu nowego tytułu, którego znakiem rozpoznawczym będzie innowacyjna rozgrywka, a wszystko to przy użyciu silnika Unreal Engine 5. Weterani branży stawiają także na młodzież i zamierzają poszukiwać i wspierać w rozwoju młode talenty.