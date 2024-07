Twórcy Stranger Things wyprodukują dla Netflixa nowy horror. Something Very Bad Is Going To Happen opowie o weselu

Ostatnio mieliśmy okazję rzucić okiem na zakulisowy materiał prezentujący prace na planie piątego sezonu Stranger Things . Na oficjalnym nagraniu mogliśmy zobaczyć między innymi nowych bohaterów, w których role wcielą się Nell Fisher, Jake Connelly i Alex Breaux. Tymczasem twórcy – bracia Duffer – otrzymali od Netflixa zielone światło na wyprodukowanie kolejnego serialu noszącego tytuł Something Very Bad Is Going To Happen.

Zgodnie z przekazanymi przez portal Variety informacjami, Netflix otrzyma nowy, klimatyczny horror od twórców Stranger Things. Bracia Duffer wyprodukują bowiem dla platformy serial Something Very Bad Is Going To Happen. Jak podaje wspomniany serwis, produkcja jest dziełem scenarzystki Haley Z. Boston, znanej z prac nad "Gabinetem osobliwości Guillermo del Toro" oraz "Nowym smakiem wiśni".

W nowym projekcie bracia Duffer będą pełnić funkcję producentów wykonawczych. Według opisu produkcji, Something Very Bad Is Going To Happen to „klimatyczny horror rozgrywający się na weselu, podążający za panną młodą i panem młodym w tygodniu poprzedzającym ich niefortunne zaślubiny. To nie jest spoiler – wystarczy przeczytać tytuł…”.

Haley Z. Boston będzie również showrunnerką serialu. Wśród producentów wykonawczych pojawiły się także Andrea Sperling oraz Hilary Leavitt. Projekt jest realizowany przez studio Upside Down Pictures. Na ten moment data premiery Something Very Bad Is Going To Happen pozostaje jednak tajemnicą.

Warto przy okazji wspomnieć, że tworzony przez braci Duffer piąty sezon serialu Stranger Things będzie finałowym. Według ostatnich doniesień fani mogą szykować się na długie odcinki – ostatni sezon ma bowiem zaoferować epizody na skalę filmową.