Twórcy Overwatch 2 przesadzili z rozmiarem pocisków. Gracze wyśmiewają zmiany

W komentarzach pod materiałami związanymi z pociskami w Overwatch 2 można znaleźć sporo prześmiewczych opinii, które sugerują, że celowanie w grze jest teraz „opcjonalne” i nie wymaga żadnych umiejętności. Z drugiej strony jednak gracze zwracają uwagę na to, że w prawdziwej rozgrywce akcja jest znacznie bardziej dynamiczna i nie strzela się do stojących w bezruchu przeciwników, co i tak wymaga pewnej dokładności. Tak czy inaczej, Blizzard zapewnił w opisie zmian 9. sezonu, że nie chce „wprowadzać zbyt wielu poprawek dla bohaterów”, zanim nie zrozumie lepiej „efektów tych wstępnych zmian”, a w kolejnych aktualizacjach ma pojawić się więcej informacji dotyczących tego tematu.

