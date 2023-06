Twórcy Limbo pracują nad nową grą. Zobaczcie jak będzie wyglądało Cocoon

O Cocoon usłyszeliśmy pierwszy raz mniej więcej rok temu, gdy było prezentowane na Xbox i Bethesda Games Showcase . Jest to izometryczna, wielowymiarowa przygodówka z elementami logicznymi. Trzeba przyznać, że twórcy Limbo stają ponownie na wysokości zadania i możliwe, że powtórzą sukces swojej poprzedniej gry.

Cocoon jest dziełem Geometric Interactive, które zostało założone przez głównego projektanta rozgrywki Limbo i Inside, Jeppe Carlsena, a także programistę / kompozytora Jakoba Schmida. Podstawowym założeniem jest to, że każdy ze światów gry znajduje się w kuli noszonej na plecach głównej postaci. Gracz musi podróżować między nimi i rozwiązywać zagadki. Każda z tych kul ma jakąś podstawową zdolność do odblokowania, którą następnie można wykorzystać do rozwiązywania zagadek w innych światach.

Twórcy Limbo pracują nad nową grą

