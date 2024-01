Twórcy Like a Dragon: Infinite Wealth szykują „kolejną dużą zapowiedź”

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Like a Dragon: Infinite Wealth nie trafi za szybko do usługi Xbox Game Pass. Premiera gry zbliża się natomiast wielkimi krokami, ale okazuje się, że nie będzie to jedyna atrakcja, na którą w najbliższym czasie będą mogli liczyć fani Ryu Ga Gotoku Studio. Reżyser japońskiego studia poinformował bowiem, że w 2024 roku doczekamy się „dużej zapowiedzi” ze strony wspomnianego zespołu.

Reżyser Like a Dragon: Infinite Wealth wspomina o „dużej zapowiedzi” zaplanowanej na 2024 rok

Masayoshi Yokoyama podzielił się planami Ryu Ga Gotoku Studio przy okazji noworocznych życzeń opublikowanych przez redakcję Famitsu. W specjalnej wiadomości deweloper podkreślił, że zespół jest niezwykle podekscytowany tegoroczną premierą Like a Dragon: Infinite Wealth, ponieważ tytuł zadebiutuje na rynku w roku Smoka. Następnie wspomniał o szykowanej przez studio niespodziance.