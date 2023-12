Like a Dragon: Infinite Wealth nie prędko trafi do Game Passa

Like a Dragon: Infinite Wealth zadebiutuje za miesiąc i pojawi się na najważniejszych platformach, ale póki co nie ma planów, żeby dołączył do subskrypcji Game Pass.

Like a Dragon: Infinite Wealth jest miękkim restartem słynnej serii, mającym na celu ułatwienie nowicjuszom dołączenie do bezwzględnego świata Yakuzy. W rzeczywistości jest również bezpośrednią kontynuacją znakomicie ocenianej gry Yakuza: Like a Dragon.

Z pewnością wielu graczy liczyło, że nowa odsłona pójdzie w ślady wydanego w zeszłym miesiącu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, który został udostępniony w ramach Game Pass w dniu premiery. Jest to oczywiście kusząca opcja, ale twórcy Infinite Wealth studzą oczekiwania fanów i jasno dają do zrozumienie, że nic takiego się nie wydarzy. Nie ma planów, aby Infinite Wealth pojawiło się w Game Pass W tej chwili nie ma planów, aby Infinite Wealth pojawiło się w Game Pass. W przypadku Gaidena myślałem o Game Pass jako o sposobie przekazania zagranicznym użytkownikom naszej wizytówki. Game Pass okazał się bardzo dobrą metodą na zaproszenie nowych użytkowników do interakcji z serią. – tłumaczył reżyser Masayoshi Yokoyama.

