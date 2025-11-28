Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy kultowego GoldenEye 007 wracają i zaskakują nowym projektem. To roguelike...

Jakub Piwoński
2025/11/28 16:00
...który trochę przypomina Scrabble. Jego demo jest już dostępne na Steam.

Steve Ellis i David Doak, twórcy kultowego GoldenEye 007 i serii TimeSplitters, zapowiadają nowy projekt – Beyond Words. Ich nowe studio MindFuel Games udostępniło właśnie demo gry na Steamie.

Beyond Words – Scrabble i roguelike od twórców GoldenEye 007

Ellis odpowiadał za programowanie GoldenEye, a Doak tworzył poziomy i skrypty AI, pojawiając się też w grze jako Dr Doak. Po sukcesie obu autorów w Free Radical Design i pracy nad TimeSplitters, studio zostało zamknięte w 2023 roku, lecz teraz wracają z czymś zupełnie innym.

Beyond Words łączy elementy roguelike z tworzeniem słów, będąc w praktyce „scrabblową grą akcji”. Gracze układają słowa, które zmieniają planszę i otwierają nowe możliwości strategiczne. Każda litera i jej miejsce mają znaczenie – to „żywa układanka” wymagająca kreatywności i taktycznego myślenia.

Gra oferuje ponad 300 modyfikatorów i umiejętności oraz ponad 30 wyzwań z bossami, które przewrotnie naginają zasady rozgrywki.Praca w małym zespole pozwala eksperymentować i iterować. Chcemy tworzyć gry pełne wyzwań i niespodzianek, w które sami chcielibyśmy grać” – mówi Doak.

Choć twórcy mają za sobą historię Free Radical Design, tym razem skupiają się na czymś zupełnie nowym, oferując świeże doświadczenie i innowacyjne podejście do słownej rozgrywki. Demo Beyond Words jest już na Steamie, a pełna wersja trafi na PS5, Xbox Series X/S, Switch i PC w 2026 roku.

News
Free Radical Design
David Doak
Steve Ellis
Beyond Words
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


