Twórcy kultowego GoldenEye 007 wracają i zaskakują nowym projektem. To roguelike...

...który trochę przypomina Scrabble. Jego demo jest już dostępne na Steam.

Ellis odpowiadał za programowanie GoldenEye, a Doak tworzył poziomy i skrypty AI, pojawiając się też w grze jako Dr Doak. Po sukcesie obu autorów w Free Radical Design i pracy nad TimeSplitters, studio zostało zamknięte w 2023 roku, lecz teraz wracają z czymś zupełnie innym.

Steve Ellis i David Doak, twórcy kultowego GoldenEye 007 i serii TimeSplitters, zapowiadają nowy projekt – Beyond Words. Ich nowe studio MindFuel Games udostępniło właśnie demo gry na Steamie.

Beyond Words łączy elementy roguelike z tworzeniem słów, będąc w praktyce „scrabblową grą akcji”. Gracze układają słowa, które zmieniają planszę i otwierają nowe możliwości strategiczne. Każda litera i jej miejsce mają znaczenie – to „żywa układanka” wymagająca kreatywności i taktycznego myślenia.

Gra oferuje ponad 300 modyfikatorów i umiejętności oraz ponad 30 wyzwań z bossami, które przewrotnie naginają zasady rozgrywki. „Praca w małym zespole pozwala eksperymentować i iterować. Chcemy tworzyć gry pełne wyzwań i niespodzianek, w które sami chcielibyśmy grać” – mówi Doak.

Choć twórcy mają za sobą historię Free Radical Design, tym razem skupiają się na czymś zupełnie nowym, oferując świeże doświadczenie i innowacyjne podejście do słownej rozgrywki. Demo Beyond Words jest już na Steamie, a pełna wersja trafi na PS5, Xbox Series X/S, Switch i PC w 2026 roku.