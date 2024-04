Twórcy Dead by Daylight dzielą się planami na kwiecień 2024. Do gry zmierza nowa zawartość

Gracze Dead by Daylight mogą spodziewać się nowości.

Pod koniec lutego do Dead by Daylight trafiła aktualizacja z kolejnymi nowościami . Twórcy nie zwalniają tempa i wczoraj udostępnili plan działania na kwiecień 2024 roku. Nowa zawartość obejmuje między innymi trwający właśnie primaaprilisowy event.

Dead by Dayligth z planem działania na kwiecień 2024 roku

W mediach społecznościowych pojawił się wpis związany z planami twórców Dead by Daylight na najbliższy miesiąc. Wśród nowości gracze mogą spodziewać się między innymi kolekcji Techwear, Gothic Tales, Days Gone By, Chrysalis i Forgotten Myth. Pod koniec kwietnia pojawi się również nowy tom.