Twórcy Cities Skylines 2 wciąż pracują nad ulepszeniem gry. Najbardziej żałują braku ważnej funkcji

Premiera Cities Skylines 2 nie należała do najbardziej udanych. Gracze nie mogli w pełni cieszyć się budowaniem miast przez różne problemy techniczne czy frustrujący system ekonomii. Colossal Order nie zamierza się jednak poddawać i wciąż pracuje nad ulepszeniem gry, a także nad dodaniem jednej z najważniejszych funkcji, na którą czekają fani.

Twórcy Cities Skylines 2 najbardziej żałują braku jednej z najważniejszych funkcji

Ponadto szefowa studia, Mariina Hallikainen, ujawniła, czego najbardziej żałują twórcy. Na oficjalnej stronie Paradox Interactive pojawił się wpis od deweloperów szczegółowo opisujący zmiany, nad którymi obecnie pracuje Colossal Order. Jak zaznaczają deweloperzy, wszelka krytyka ze strony graczy jest dla twórców bardzo cenna, a zespół ciężko pracuje nad ulepszeniem gry.

Najbardziej żałujemy, że w grze nie jest jeszcze dostępna obsługa modowania. Pracowaliśmy nad tym od początku projektu i naszym zamiarem było, aby była ona w pełni gotowa w momencie premiery. (...) Nadal wierzymy, że oferowanie wsparcia w zakresie modowania sprawia, że ​​każda gra staje się lepsza, a narzędzia i mody powinny być dostępne dla wszystkich graczy bez dodatkowych kosztów. – ujawnia Mariina Hallikainen.

Hallikainen zapewnia, że wkrótce zostanie przekazanych więcej informacji na temat wsparcia dla modów w Cities Skylines 2. Jak podkreśla szefowa studia, nie jest to idealna sytuacja, jednak złożona przed latami obietnica, że „gry Colossal Order to gry, które można modyfikować” motywuje deweloperów do ciężkiej pracy.

Zespół został podzielony do pracy nad różnymi zadaniami, dzięki czemu widzimy postępy na wszystkich frontach i chociaż może się wydawać, że nie jest to wystarczająco szybkie, mogę zapewnić, że robimy wszystko, co w naszej mocy. – podkreśla szefowa Colossal Order.

Przedstawiono również w formie graficznej, jak wygląda proces przyjmowania opinii od graczy. Jeśli zaś chodzi o zmiany, które zostały wprowadzone na podstawie feedbacku społeczności, w grze ulepszono między innymi poruszanie się obywateli po mieście, dodano kolor linii do statków pasażerskich, towarowych i lokomotyw pociągów towarowych, a także zwiększono odległość dźwięku syren wszystkich pojazdów ratunkowych. Deweloperzy planują natomiast zająć się kwestiami wartości gruntu, systemem edukacji, usługami importowymi czy większą przejrzystością systemu ekonomii.