Twórcy Cities Skylines 2 przepraszają graczy. Zespół pracuje nad poprawą systemu ekonomii

W momencie premiery ekonomia nie spełniała standardów jakości, do których dążymy i przepraszam za frustrację, którą to spowodowało. W popremierowych łatkach zawarliśmy poprawki błędów związanych z implementacją ekonomii, ale niektóre z nich nadal występują i pracujemy nad ich rozwiązaniem dzięki waszym zgłoszeniom. Poprawki będą koncentrować się na zasadniczym systemie, a także na sposobie prezentacji informacji w grze, co zapewni większą przejrzystość i pomoże lepiej zrozumieć gospodarkę. – czytamy w najnowszym wpisie z serii Word of the Week.