Twórca Resident Evil otwiera nowe studio. Po prawie 14 latach Shinji Mikami opuścił Tango Gameworks

Jako reżyser i producent serii Resident Evil, The Evil Within i nie tylko, Mikami stworzył wiele hitów. W 1996 roku ukazał się film Resident Evil, którego był reżyserem. W ogromnym stopniu przyczynił się do popularyzacji survival-horroru jako gatunku i bez wątpienia wywarł ogromny wpływ na branżę gier wideo.

Nad jaką grą pracuje Shinji Mikami – twórca Resident Evil?

W 2010 roku Mikami założył Tango K.K., które po przejęciu przez ZeniMax Media Inc, przemianowano na Tango Gameworks . Następnie wyreżyserował i wydał The Evil Within. Pełnił także funkcję producenta wykonawczego przy Ghostwire: Tokyo i Hi-Fi Rush. Po opuszczeniu Tango Gameworks założył KAMUY Inc.