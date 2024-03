Twórca No Man's Sky znów droczy się z fanami. Gracze próbują rozszyfrować komunikaty

W połowie lutego w ręce graczy trafiła aktualizacja No Man's Sky o nazwie Omega. Przed udostępnieniem update'u Sean Murray, szef Hello Games, publikował w mediach społecznościowych wpisy zawierające emotikony prezentujące właśnie symbol omegi. Tym razem pojawiły się kolejne poszlaki sugerujące nadchodzącą aktualizację, a gracze próbują rozszyfrować, co twórca ma im do przekazania.

Sean Murray może zapowiadać kolejną aktualizację No Man's Sky – tym razem emotikonami gwiazd