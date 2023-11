Twórca Inscryption może zaprezentować swoją nową grę na The Game Awards 2023

Nominacje do The Game Awards 2023 poznaliśmy już dwa tygodnie temu. Tymczasem wspomniane wydarzenie zbliża się wielkimi krokami. Nie powinno więc nikogo dziwić, że Geoff Keighley – organizator i prowadzący – stara się podgrzać atmosferę wokół tegorocznej edycji The Game Awards, na której – zgodnie z tradycją – nie zabraknie zapowiedzi nowych gier. Jedną z nich może być kolejna produkcja dewelopera odpowiedzialnego za Inscryption.

Na The Game Awards 2023 zobaczymy nową grę twórcy Inscryption?

Skąd takie przypuszczenia? Wszystko zaczęło się od wpisu, który Geoff Keighley opublikował na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter). We wspomnianym wpisie kanadyjski prezenter zwrócił się do Daniela Mullinsa – twórcy Inscryption – że link do materiału wideo na YouTube, który mu wysłał, jest uszkodzony. Po wejściu we wspomniany odnośnik otrzymamy natomiast informację, że „Ten film nie jest już dostępny”.