Twórca Helldivers 2 reaguje na porównania gry z Halo. „Potrzebujemy więcej zrozumienia i jedności”

Johan Pilestedt odniósł się w mediach społecznościowych do porównania Helldivers 2 z Halo.

Helldivers 2 nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród graczy. Niektórzy fani najnowszej produkcji Arrowhead Game Studios pokusili się o porównanie gry z Halo w mediach społecznościowych, na co postanowił zareagować Johan Pilestedt. Jak uznał deweloper, nie ma potrzeby porównywać tych dwóch tytułów.

Według twórcy Helldivers 2 „potrzebujemy więcej zrozumienia i jedności”

Najnowszy tytuł od Arrowhead Game Studios zyskał już masę fanów, którzy często wyrażają się bardzo pochlebnie o grze w mediach społecznościowych. Jeden ze wpisów nie do końca przypadł jednak do gustu samemu twórcy Helldivers 2, który postanowił odnieść się do porównania gry z Halo. Jak stwierdził deweloper, nie ma potrzeby stawiania przeciwko sobie tych dwóch franczyz.

Po co porównywać? Po prostu pozwól graczom kochać i cieszyć się obydwoma, albo jednym, albo żadnym. Potrzebujemy więcej zrozumienia i jedności na świecie, a mniej rywalizacji. – stwierdził Johan Pilestedt.

Twórca Helldivers 2 postawił więc sprawę jasno – apeluje o większą jedność w świecie gier, a nie tworzenie podziałów. Dodatkowo, gdy jeden z graczy odpowiedział na wpis dewelopera, uznając, że odrobina przyjacielskiej rywalizacji może być „dobrą rzeczą”, Pilestedt stwierdził: „Ani monopol, ani zaciekła konkurencja nie czynią świata lepszym miejscem”.

Na zakończenie przypominamy, że Helldivers 2 zadebiutowało na rynku 8 lutego 2024 roku. Strzelanka od Arrowhead Game Studios jest dostępna wyłącznie na konsolach PlayStation 5 oraz komputerach osobistych.