Twórca Bayonetty zabierze swoje pomysły do grobu

Hideki Kamiya, który stworzył Bayonettę nie zamierza dzielić się swoimi pomysłami na rozwój gry i większość pomysłów pójdzie z nim do grobu.

Hideki Kamiya to współzałożyciel studia PlatinumGames oraz twórca gry, która sprawiła, że stało się ono naprawdę rozpoznawalne. Jak wiadomo, niedawno ich drogi się rozeszły, ale Kamiya twierdzi, że ma podstawy, aby sądzić że franczyza będzie kontynuowana bez jego udziału.

Pracowałem nad Bayonettą 1, 2, 3 i Origins. W wielu wywiadach mówiłem, że seria Bayonetta będzie składała się w sumie z dziewięciu odcinków i że chcę rozwinąć serię jako Sagę Bayonetty, ale wygląda na to, że być może będę musiał wziąć wszelkie pomysły ze sobą do grobu.

Hideki Kamiya nie ma szans, żeby rozwijać Bayonettę

Kamiya nie jest właścicielem praw do tej marki, PlatinumGames nie ma powodu rezygnować z dalszej produkcji dobrze sprzedających się gier. Co prawda brak twórcy może skomplikować proces rozwoju serii, bo miał on masę pomysłów na dalsze pociągnięcie akcji oraz wprowadzanie nowych postaci i wątków, jednak na pewno znajdzie się jakiś zdolny scenarzysta, który ogarnie temat po swojemu.