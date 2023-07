Twórca Banjo-Kazooie nie widzi sensu kontynuacji

Szef zespołu pracującego nad Banjo, Grant Kirkhope powiedział ostatnio wprost, że ma poważne wątpliwości czy uda się powtórzyć tak dobrą grę i stwierdził, że ma wątpliwości, czy znajdzie się dla niej odbiorca.

Czuję, że musiałby to być zespół z ogromnym poczuciem humoru. Taki jak mieliśmy kiedyś, ale to będzie bardzo trudne do powtórzenia. Myślę, że Rare byłby otwarty dla kogoś, gdyby znalazł odpowiednią drużynę, ale nie wydaje mi się, aby taka drużyna istniała. Nie jestem też przekonany, czy jest publiczność dla nowej gry.