TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 już dostępne. Zobacz premierowy zwiastun

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 to propozycja od ekipy Raceward Studio. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje firma Nacon. Gra jest już dostępna, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z premierowym zwiastunem.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 – trailer premierowy

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Gra nie zaliczyła jednak rewelacyjnego startu, co pokazują chociażby recenzje graczy zebrane na platformie Steam. Obecnie są to mieszane opinie, gdzie wyłącznie 61% z nich jest w pozytywnym tonie.