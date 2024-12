Trzecia darmowa gra w Epic Games Store na święta. Jutro kolejna niespodzianka

Zbliżają się święta, więc sklepy z cyfrowymi grami oferują użytkownikom komputerów osobistych wiele darmowych prezentów. Równie Epic Games Store, które kontynuuje swoje świąteczne rozdawnictwo gier, codziennie oferując inną produkcję. Pierwszym prezentem okazało się The Lord of The Rings Return to Moria, zaś wczoraj mogliśmy odebrać Vampire Survivors. Dzisiaj na graczy czeka mniej znana, ale również doceniona produkcja, łącząca w sobie elementy roguelike’a z grami karcianymi. Mowa o Astrea: Six-Sided Oracles od studia Little Leo Games, które zadebiutowało na rynku we wrześniu ubiegłego roku. Produkcja ma aż 92% pozytywnych opinii na Steamie, więc otrzymanie takiego prezentu dla fanów tych gatunków jest nie lada gratką.

Astrea to gra typu roguelike polegająca na budowaniu talii za pomocą mechaniki DICE, która odwraca losy twórców talii, używając kości zamiast kart i unikalnego podwójnego systemu „obrażeń”: Oczyszczenie kontra Zepsucie. Zbuduj wystarczająco silną pulę kości, aby oczyścić wymykające się spod kontroli zniszczenie Astrei i ocalić Układ Gwiezdny. Dawno temu – kiedy starożytne ruiny były niegdyś kwitnącymi cywilizacjami, a ich ludność żyła w idyllicznym szczęściu – wszystkim rządziła mistyczna gwiazda. Lojalni uczniowie, zwani Sześciostronnymi Wyroczniami, zostali pobłogosławieni przez swoją gwiazdę, dając im siłę do zapieczętowania daru ciał niebieskich w mistycznych relikwiach. Wszystko było idealne i harmonijne, aż do tego jednego pamiętnego dnia – Kataklizmu Karmazynowego Świtu. Z nieba spadło okrutne piekło, które pochłonęło cały system gwiezdny, kruszyło fundamenty ich społeczeństwa i zepsuło dusze o słabej woli. Uczniowie gwiazdy zginęli w chaosie – ich dzieła zostały rozproszone po rozległym świecie ruin. Czy istnieliby jeszcze ci, którzy byliby w stanie władać swoją mocą? Eony później potomkowie Sześciostronnych Wyroczni wyruszają w podróż, aby zakończyć nieudaną bitwę rozpoczętą przez ich poprzedników i ocalić ich system gwiezdny.

Kolejna darmowa gra od Epic Games Store na święta

Jeżeli jesteście chętni na odebranie Astrea: Six-Sided Oracles za darmo, to grę znajdziecie w tym miejscu. Czasu na przypisanie tytułu do swojego konta macie niewiele i oferta kończy się już jutro o godzinie 17:00.