Trofea PlayStation niedługo pojawią się także dla graczy PC?

Sony prawdopodobnie wkrótce wprowadzi trofea do wersji swoich gier na komputery PC.

Skanery True Trophies napotkały niedawno nową platformę o nazwie „PSPC” wraz z listą trofeów zatytułowaną po prostu „Zestaw trofeów”. Trzeba przyznać, że na tym etapie trudno jednoznacznie stwierdzić, czy chodzi o „PlayStation PC” czy może „PlayStation Studios PC”. Z tym osądem musimy wstrzymać się aż do oficjalnej informacji ze strony Sony.

Zespół True Trophies, że lista odnosi się do „nowej platformy odrębnej od PS5”, a mimo to w jakiś sposób się z nią łączącą, „podobnie jak PS4, PS Vita i PS3 trofea mogłyby mieć wspólną listę trofeów, mimo że byłyby dostępne na oddzielnych platformach”.