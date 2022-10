Transformers 7 z nowymi gwiazdami. Zaskakujący aktorzy dołączyli do obsady

W nowej odsłonie Transformersów wystąpią Michelle Yeoh (Wszystko, wszędzie, naraz) oraz Pete’a Davidsona (Bodies, Bodies, Bodies). Aktorów nie zobaczymy jednak na ekranie, ale usłyszymy ich głosy. Yeaoh podkłada głos pod Airazor z Maximali, zaś Davidson użyczy swojego głosu Mirage od Autobotów. To prawdopodobnie dopiero początek nowych doniesień o oryginalnym dubbingu cyfrowych postaci i wkrótce poznamy następnych aktorów głosowych zatrudnionych do filmu.

Transformers: Rise of the Beasts – kto podłoży głos pod postacie CGI?

Transformers: Rise of the Beasts – kto podłoży głos pod postacie CGI?

Transformers: Rise of the Beasts – kto podłoży głos pod postacie CGI?

O Transformers: Rise of the Beasts, czyli siódmej części serii zapoczątkowanej przez Michaela Baya w 2007 roku, nie słyszeliśmy od dość dawna. Prace na planie filmu zostały zakończone niemal rok temu i wydawało się, że w oczekiwaniu na pierwsze oficjalne materiały, produkcja już niczym nas nie zaskoczy. Ale jednak i właśnie ogłoszono, że do obsady dołączyła dwójka nowych aktorów.

Historia w Transformers: Rise of the Beasts rozpocznie się w 1994 roku na Brooklynie w Nowym Jorku i przeniesie się do Machu Picchu w Peru. W filmie będziemy śledzić losy dwójki bohaterów, byłego wojskowego oraz pracowniczki muzeum. Centralną postacią znowu będzie Optimus Prime, a film przedstawi jego pierwszą misję na Ziemi. Głównymi przeciwnikami Autobotów będą Terraconowie, którzy w pierwowzorze zostali stworzeni przez ludzi do ochrony przed Deceptikonami.