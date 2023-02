Total War: Warhammer III –aktualizacja Imperia Nieśmiertelnych już dostępna

Mamy dobre wieści dla fanów gry Total War: Warhammer III. Deweloperzy z Creative Assembly oraz ekipa wydawnicza firmy SEGA z dumą informują, że aktualizacja Imperia Nieśmiertelnych jest już dostępna. Zachęcamy do obejrzenia specjalnego trailera.

Kampania Imperia Nieśmiertelnych to coś naprawdę wielkiego

Total War: Warhammer III - Imperia Nieśmiertelnych to nowy, ogromny tryb kampanii, który zawiera legendarnych lordów, mechaniki rozgrywki, jednostki i inne elementy znane z trylogii. Wszystko połączono w spójną całość, co ma zagwarantować zupełnie nowe doświadczenia płynące z rozgrywki w tę docenioną strategię.



“Wraz z dzisiejszą premierą aktualizacji 2.4 Imperia Nieśmiertelnych stają się dostępne dla posiadaczy gry Total War: Warhammer III. Dowolna zawartość będąca częścią tej serii będzie teraz działała w Imperiach Nieśmiertelnych bez konieczności posiadania jednocześnie gier Total War: Warhammer i Total War: Warhammer II” – czytamy w opisie.



Na koniec przypomnijmy, że Total War: Warhammer III zadebiutowało na rynku w lutym 2022 roku, a gra dostępna jest wyłącznie na PC. Tytuł zdobył uznanie wśród graczy i recenzentów. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej odsłony słynnej serii, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Finał trylogii totalnej - recenzja gry Total War: Warhammer III.