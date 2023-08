Ceny DLC do Total War: Warhammer III idą w górę. Gracze reagują

Twórcy spróbowali wytłumaczyć, dlaczego ceny dodatków do gry zostały podwyższone.

Jak podaje serwis PCGamesN, przedstawiciele studia Creative Assembly zdecydowali się podnieść ceny dodatków do gry TOTAL WAR: Warhammer III. Dotyczy to przede wszystkim najnowszego DLC pod tytułem Shadow of Change – deweloperzy wycenili je na 89 złotych (80 złotych w przedpremierowej promocji na Steam).

Creative Assembly wyjaśnia, dlaczego podwyższyło cenę DLC do Warhammera III

Sęk w tym, że nie wprowadza ono ani nowego stronnictwa, ani chociażby większej ilości nowej zawartości. We wpisie dyrektora ds. produktów w Creative Assembly, Roba Bartholomewa, czytamy, że koszty studia rosną i to właśnie jest powodem wzrostu ceny DLC. Stwierdził on również, iż chociaż nigdy nie jest dobry czas na podniesienie ceny, tak wszelkiego rodzaju podwyżki są biznesową koniecznością w celu wspierania TOTAL WAR: Warhammer III zawartością, która została zaplanowana na lata.