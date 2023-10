Total War: Pharaoh z nowym zwiastunem prezentującym frakcję Hetytów

Decydując się na rozgrywkę tą frakcją otrzymamy dostęp do dwóch grywalnych przywódców: Suppiluliuma i Kurunta, czyli obrońcę i uzurpatora. Ich wybór przekłada się na styl rozgrywki. Suppiluliuma skupia się bardziej na obronie, w tym legionach jednostek ciężko i średnio opancerzonych. Natomiast Kurunta koncentruje się na sabotażu i podstępach w rozgrywce.

Kluczową rzeczą odróżniającą frakcję Hetytów od frakcji egipskiej i kananejskiej jest fakt, że ta pierwsza ma tendencję do wysyłania do bitwy znacznie cięższych jednostek. Armie hetyckie charakteryzują się także cechami, które czynią je bardziej przystosowanymi do walki w ulewnych deszczach, burzach i mgłach Anatolii.