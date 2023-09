Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 trafi wkrótce także na Steam

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, ukazał się w 2020 roku na PS4, Xbox One i PC. W przypadku tej ostatniej platformy, trafił wyłącznie do Epic Games Store. Jest to remake klasycznych gier skatingowych studia Neversoft. Ulepszona edycja spotkała się z dobrym przyjęciem krytyków i graczy, co sprawiło, że tytuły te zyskały drugą młodość.