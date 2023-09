Tom Hardy i Austin Butler wstępują do motocyklowego gangu. Jest zwiastun The Bikeriders

Na festiwalu zadebiutował film The Bikeriders. Premiera była na tyle obiecująca, że można oczekiwać naprawdę mocnego, męskiego widowiska.

The Bikeriders to film, którego akcja toczy się w niewielkim miasteczku w USA. Są lata 60. ubiegłego wieku i kilkoro ludzi postanawia założyć klub motocyklowy. Z czasem staje się on stanicą dla gangów motocyklowych.

Reżyserem i autorem scenariusza jest Jeff Nichols. Trzy kluczowe role zagrają wspomniani już Tom Hardy, Jodie Comer i Austin Butler, a towarzyszyć będą im: Boyd Holbrook, Michael i Norman Reedus.