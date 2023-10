Toksyczny mściciel – oto nowe wcielenie gwiazdora Gry o tron. Zobaczcie zwiastun

Toksyczny mściciel to nowe wcielenie Petera Dinklage’a, który tym razem pojawi się w remaku klasycznego widowiska z lat 80. Wcieli się on w Winstona, który przypadkowo wpada do beczki z chemikaliami, nabywając dzięki temu specjalnych mocy. W rezultacie podejmuje walkę ze złoczyńcami prześladującymi jego rodzinne miasto.

Toksyczny mściciel – nowe wcielenie Petera Dinklage’a

Twórcy obiecują, że mimo wielu zmian, klimat i brutalny, a momentami bardzo krwawy charakter filmu zostaną zachowane. Za reżyserię odpowiada Macon Blair, będący również autorem scenariusza.