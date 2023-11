To on zostanie nowym przeciwnikiem Supermana. Fani liczyli na ten wybór

James Gunn wybrał aktora do roli Lexa Luthora.

Przygotowania do przyszłorocznego wejścia na plan filmu Superman: Legacy trwają. Niedawno mogliśmy zobaczyć Davida Corensweta, który trenuje do swojej superbohaterskiej roli. Zmierzy się on z Nicolasem Houltem, który właśnie został ogłoszony jako nowy Lex Luthor.

Nicolas Hoult nowych Lexem Luthorem w Superman: Legacy

Aktor pierwotnie walczył o rolę Clarka Kenta, ale James Gunn wolał postawić na innego aktora. Hoult dostał jednak szansę i przekonał reżysera, że jest najlepszym wyborem do roli najpopularniejszego antagonisty z kart komiksów o Supermanie. Fani liczyli, że właśnie ten aktor otrzyma możliwość wcielenia się w popularnego złoczyńcę.