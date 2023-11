David Corenswet przygotowuje się do roli Supermana. Bohater zabłyśnie muskulaturą

Aktor trenuje do swojej największej roli w dotychczasowej karierze.

Superman: Legacy – David Corenswet przygotowuje się do roli

Na początku przyszłego roku rozpoczną się zdjęcia do Superman: Legacy, aby James Gunn i reszta ekipy zdążyli nakręcić film przed premierą, zaplanowaną na wakacje 2025 roku. W tytułowego superbohatera wcieli się David Corenswet, który opublikował nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć nową sylwetkę aktora. Corenswet nabrał sporo masy mięśniowej, przygotowując się do roli Supermana.

Według najnowszych doniesień w Superman: Legacy głównym złoczyńcą będzie Brainiac. Znany również jako Vril Dox, to jeden z największych przeciwników Kal-Ela. Jego misją jest podróżowanie po galaktyce w poszukiwaniu planet do eksploracji, które po dokładnym zbadaniu doprowadza do zagłady. W filmie Brainiac w jakiś sposób połączony będzie z wydarzeniami rozgrywającymi się na Bliskim Wschodzie, w którym terroryści przejmują technologię z Kryptonu.