To miał być murowany hit Netflixa. Oglądalność mocno rozczarowuje

Problem nowego serialu Netflixa jest jeszcze większy, gdy weźmiemy pod uwagę inne niedawne serialowe premiery. Część z nich nie mogła liczyć na tak szeroką promocję, czy też oczekiwania widzów, a mimo to poradziły sobie lepiej od Problemu trzech ciał. Te seriale to: Dżentelmeni (12,2 mln wyświetleń), Awatar: Ostatni władca wiatru (21,2 mln wyświetleń), Griselda (20,6 mln wyświetleń), Już mnie nie oszukasz (37,1 mln wyświetleń), The Crown: Sezon 6 (11,1 mln wyświetleń), czy One Piece (18,5 mln wyświetleń).