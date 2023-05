To jeden z najlepiej ocenianych seriali Netflixa. Ale właśnie został skasowany po 1 sezonie

W mediach społecznościowych fani walczyli o większą uwagę dla serialu, przekonując wiele osób do obejrzenia Lockwood i spółki. To jednak nie wystarczyło, aby serial zyskał na tyle dużą widownię, aby dla Netflixa kontynuowanie tej produkcji stało się opłacalne.

Z ciężkim sercem ogłaszamy, że Lockwood i spółka nie powróci z drugim sezonem. Tworzenie tego serialu było jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w naszej karierze i zawsze będziemy go cenić. Zaufanie niezwykle utalentowanego Jonathana Strouda do adaptacji jego znakomitej serii książek było zaszczytem i przywilejem. Współpraca z nim tak bliska, jak podczas opracowywania, produkcji i wydawania Lockwood i spółki, uczyniła go przyjacielem i członkiem rodziny Complete Fiction na całe życie – czytamy w oświadczeniu Complete Fiction.