Timothée Chalamet na pierwszym zdjęciu z nowego filmu. Tak wygląda jako Bob Dylan w A Complete Unknown

Zdjęcia do filmu biograficznego o Bobie Dylanie, zatytułowanego A Complete Unknown, ruszyły pełną parą. Obecnie trwają prace w Nowym Jorku, a w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Timothée Chalameta, któremu przypadła rola legendarnego piosenkarza i autora tekstów.

Film Mangolda ma skupić się na wycinku kariery Dylana od jego początków aż do czasu, gdy w 1965 roku na festiwalu folkowym w Newport, pierwszy raz zagrał na gitarze elektrycznej.

Zdjęcia do A Complete Unknown mają potrwać do maja w Nowym Jorku, New Jersey i Montrealu. Wygląda na to, że producenci filmu mogą się szykować do premiery w przyszłym roku.