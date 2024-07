Thunderbolts* z nowym logo. Marvel wprowadzi kolejną znaną superbohaterkę do MCU

Po panelu Marvela na San Diego Comic-Con, gdzie ogłoszono m.in. powrót Roberta Downeya Jr. do uniwersum w zupełnie nowej roli, studio udostępniło nowe logo Thunderbolts*. Film już raz zmienił swoje logo, a nowe zupełnie zmienia stylistykę, porzucając ciemne, brązowe barwy oraz pogrubione litery, na rzecz prostszego fontu i kolorystyki z odświeżonego logo. Nowa grafika z tytułem wydaje się „mniej ciężka” i dominują w niej różne odcienie żółtego. Logo zobaczycie na samym dole tej wiadomości.

Thunderbolts – nowe logo i ujawnienie roli Geraldine Viswanathan

Poznaliśmy również szczegóły roli Geraldine Viswanathan, które do tej pory były ukryte przed fanami Marvela. Według najnowszych doniesień aktorka wcieli się w „Mel”, co prowadzi do postaci znanej jako Melissa Gold, czyli superbohaterki o pseudonimie Songbird. W komiksach postać posiadała zdolności manipulacji dźwiękiem.