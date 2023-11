The Walking Dead: Destinies gniotem z prawdziwego zdarzenia. Gracze pytają: „Czy to żart?”

W przeszłości nie brakowało firm, które kupowały licencje na słynne filmowe i serialowe marki, tylko po to, aby na ich podstawie stworzyć niskobudżetowe gry, licząc na jak największy zysk, jak najmniejszym kosztem. Wygląda na to, że ten trend nie umarł i kontynuuje go wydawca GameMill Entertainment. Dopiero co gracze wyśmiewali Skull Island: Rise of Kong, które zostało okrzyknięte najgorszą grą roku. Tytuł ten ma kolejnego mocnego kandydata, a jest nim The Walking Dead: Destinies od tej samej firmy.

The Walking Dead: Destinies – godny rywal dla Skull Island: Rise of Kong i Golluma

Produkcja zadebiutowała już na rynku na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch, a wydanie na komputery osobiste pojawi się 1 grudnia. Sądząc jednak po reakcji graczy, pecetowcy nie mają czego zazdrościć i The Walking Dead: Destinies od razu stał się kolejnym obiektem kpin. Nie tylko ze względu na liczne błędy, czy drewniane animacje, o grafice z ery PS3/X360 nawet nie wspominając, ale również ogólną taniość gry, w tym nieanimowane przerywniki filmowe, a także słaby model strzelania. Na domiar złego wersja na PlayStation 5 zawiera krytyczny błąd blokujący postępy w rozgrywce. Sprawia, że po napotkaniu buga The Walking Dead: Destinies nie da się przejść.