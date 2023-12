The Walking Dead: Betrayal anulowane. Nikt nie chciał w to grać

Skybound Games i Other Ocean Interactive ogłosiły, że rozwój gry The Walking Dead: Betrayal został wstrzymany. Jak przyznają sami twórcy, nie udało się zdobyć większego zainteresowania tym tytułem, a testy udowodniły, że rzeczywiście praktycznie nikt nie chce w to grać. Dlatego podjęto decyzję o anulowaniu projektu. Jednak firma nie zamierza pozostawić ludzi, którzy zakupili grę we wczesnym dostępie i każdy dostanie zwrot wpłaconych pieniędzy.

W oficjalnym oświadczeniu producentów czytamy: Po rozważeniu różnych ścieżek rozwoju oraz po wielu dyskusjach i przemyśleniach Skybound Games i Other Ocean Interactive zdecydowały się zaprzestać prac nad The Walking Dead: Betrayal. Pomimo ciężkiej pracy włożonej w grę nie byliśmy w stanie znaleźć ścieżki do zbudowania porywającej społeczności, jaką pierwotnie sobie wyobrażaliśmy.