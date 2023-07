The Valiant otrzymało nowy zwiastun. Zobaczcie jak ta gra prezentuje się na konsolach

THQ Nordic zaprezentowała nowy trailer z konsolowej edycji drużynowego RTS-a, The Valiant.

The Valiant przedstawia graczom bohatera Theodericha von Akenburga. Theo jest byłym krzyżowcem, który jest zmuszony ponownie chwycić za miecz, aby powstrzymać przyjaciela, który sieje spustoszenie, zaślepiony chęcią zniszczenia świata. Theo nie będzie działał w pojedynkę. Gracz może skonstruować niestandardową drużynę bohaterów, którzy przystąpią do bitwy. Co ważne, każdy bohater ma własne umiejętności i konfigurowalne zestawy wyposażenia, a także umiejętności typowe dla wybranej klasy.