The Thaumaturge znów do sprawdzenia za darmo. Demo ponownie dostępne na Steam

The Thaumaturge miało zadebiutować na rynku na początku grudnia, ale niecały miesiąc przed planowaną premierą poinformowano, że na wspomniany tytuł będzie trzeba poczekać do 2024 roku. Zgodnie z zapowiedziami polskie RPG ukaże się już w przyszłym miesiącu. Dlatego też deweloperzy ze studia Fool’s Theory postanowili ponownie udostępnić wersję demonstracyjną swojej produkcji.

Demo The Thaumaturge ponownie dostępne na Steam

Demo The Thaumaturge dostępne jest na Steam. To już trzeci raz, kiedy użytkownicy platformy Valve otrzymują możliwość zapoznania się ze wspomnianą produkcją. Po raz pierwszy demo nadchodzącej produkcji studia Fool’s Theory zostało udostępnione w październiku w ramach Steam Next Fest.