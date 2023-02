Tajemnicza zapowiedź od twórców Frostpunk

Wszystko wskazuje na to, że rodzime 11 bit studios szykuje dla nas niespodziankę. Ekipa podzieliła się na Twitterze tajemniczą zapowiedzią.

11 bit studios może nas pozytywnie zaskoczyć

Zapowiedź jest naprawdę enigmatyczna i ciężko przewidzieć do czego nawiązuje. Jakichkolwiek szczegółów na temat nadciągającego projektu dowiemy się dopiero w poniedziałek. 11 bit studios potrzyma nas w niepewności do godziny 17:00.



Polskie studio zajmuje się nie tylko produkcją gier, ale również wydawaniem ciekawych tytułów. Sprawowali pieczę wydawniczą nad takimi tytułami jak Moonlighter, Children of Morta czy zeszłoroczne South of the Circle. Wiemy też, że 11 bit studios pracuje nad Frostpunk 2, produkcją zapowiedzianą jako Project 8 i Vitriol, które jest w rękach studia Fool's Theory. Nic nie sugeruje jednak tego, że poniedziałkowa informacja będzie nawiązywać do któregoś z tych tytułów.



Pokazana grafika oraz jej opis nawiązują do antycznej Grecji. Obrazek opatrzono słówkiem thauma, którego Grecy używali do opisywania wydarzeń nadprzyrodzonych. Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na poniedziałkowe rozwikłanie tej tajemnicy.