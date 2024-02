The Thaumaturge na rozgrywce. Gameplay pokazuje misję w XX-wiecznej Warszawie

Jakiś czas temu użytkownicy komputerów osobistych mieli okazję ponownie przetestować wersję demo The Thaumaturge. Tymczasem od premiery polskiego RPG-a dzielą nas nieco ponad dwa tygodnie. Dlatego też Fool’s Theory postanowiło przypomnieć graczom o swojej produkcji. Rodzime studio udostępniło 7-minutowy gameplay, a także zaprosiło gracze na transmisję live poświęconą The Thaumaturge.

Nowy gameplay z The Thaumaturge prezentuje jedno z dostępnych w grze zadań

Najnowszy materiał promocyjny The Thaumaturge prezentuje misję o nazwie „W proch się obrócisz”. We wspomnianym zadaniu główny bohater gry – Wiktor Szulski – stara się pomóc Swietłanie, czyli członkini carskiego dworu, niepostrzeżenie opuścić Warszawę. Zainteresowani mają więc świetną okazję, by przyjrzeć się najważniejszym mechanikom nadchodzącej produkcji Fool’s Theory.