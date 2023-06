The Sims 4: Ranczo zapowiedziane. Znamy datę premiery i cenę nowego dodatku

Już na początku czerwca do sieci wyciekły pierwsze informacje na temat nowego dodatku do The Sims 4. Tymczasem Electronic Arts postanowiło nie trzymać dłużej fanów wspomnianej produkcji w niepewności i potwierdziło niedawne plotki. Już niedługo do sprzedaży trafi The Sims 4: Ranczo, które pozwoli miłośnikom The Sims „wychowywać i trenować majestatyczne konie”. Wraz z oficjalną zapowiedzią do sieci trafił też zwiastun, który znajdziecie na dole wiadomości.

The Sims 4: Ranczo już oficjalnie. Zaprezentowano pierwszy zwiastun nowego dodatku

Zgodnie z przekazanymi informacjami The Sims 4: Ranczo ma zadebiutować 20 lipca 2023 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Dodatek wyceniono na 189,90 złotych. Gracze, którzy zamówią rozszerzenie w przedsprzedaży lub kupią je do 31 sierpnia, otrzymają dodatkowo zestaw „Relaks na ranczu”.