Nie-do-końca darmowa aktualizacja The Sims 4 z niemowlętami zawiodła graczy

Najnowsza darmowa aktualizacja do gry The Sims 4 została oficjalnie zapowiedziana podczas październikowej transmisji Behind The Sims Summit. Patch wprowadził do produkcji zupełnie nowy etap życia postaci, ale ostatecznie nie spełnił oczekiwań graczy i zwyczajnie ich zawiódł. Tłumaczymy, dlaczego tak się stało.

The Sims 4 – aktualizacja z niemowlakami zawiodła graczy