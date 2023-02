Oficjalna zapowiedź dodatku The Sims 4: Razem raźniej. Zwiastun i szczegóły

Electronic Arts dotrzymało obietnicy i ujawniło nowy dodatek do gry The Sims 4, który w marcu bieżącego roku zadebiutuje na rynku.

Na oficjalnym kanale marki The Sims w serwisie YouTube pojawił się oficjalny zwiastun dodatku Razem raźniej (ang. Growing Together) do gry The Sims 4. Dowiedzieliśmy się, że dodatek ma zadebiutować 16 marca bieżącego roku. Już teraz jest dostępny w przedsprzedaży dla zainteresowanych.

The Sims 4: Razem raźniej – nadchodzi nowy dodatek

Głównym zadaniem rozszerzenia będzie rozbudowanie systemu relacji simów poprzez nowe interakcje, aspiracje czy cechy – unikalne w zależności od tego, na jakim etapie znajduje się dany sim. W ramach rozszerzenia wprowadzone zostanie nowe miasto: San Sequoia.