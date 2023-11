Nowy dodatek do The Sims 4 na gameplayu. Jak działa wynajmowanie mieszkań?

W sieci pojawił się nowy gameplay z nadchodzącego dodatku The Sims 4: For Rent.

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o oficjalnej zapowiedzi dodatku Do wynajęcia (For Rent) do gry The Sims 4. Wczoraj natomiast otrzymaliśmy wreszcie pierwszy gameplay prezentujący główną mechanikę, czyli tytułowe wynajmowanie mieszkań, dzięki której gracze będą mogli zostać zarządcą całych budynków.

The Sims 4: Do wynajęcia – nowy gameplay

Na filmiku możemy zobaczyć, jak ustala się warunki najmu oraz cały system dbania o to, aby czynsz był opłacany na czas, a zamieszkujący daną parcelę Simowie dbali o porządek. Jako zarządca nieruchomości, będziemy mogli wręczać ponaglenia w przypadkach spóźnień z opłatami, zajmować mienie innych Simów, a nawet wypowiedzieć umowy najmu.