The Sims 4 z wyjątkową nowością. Twórcy stawiają na większą różnorodność

W The Sims 4 już od jakiegoś czasu można wyposażyć simów w aparaty słuchowe czy pokryć ich ciała bliznami lub znamionami. Teraz twórcy po raz kolejny pokazują, że ich produkcja jest otwarta na reprezentację osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Chcąc zapewnić jak najbardziej autentyczne wrażenia z rozgrywki, deweloperzy oferują bezpłatną aktualizację, która wprowadza do gry wyjątkowe detale dla skóry.

Twórcy The Sims 4 wprowadzili już do gry bielactwo nabyte, czyli detal skóry, którym możemy spersonalizować naszego sima. Na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że najnowsza aktualizacja zapewni “szereg wzorów pokazujących różne poziomy pokrycia i symetrii”. Bielactwo nabyte jest bowiem chorobą, która objawia się w postaci jasnych plam na skórze w różnych miejscach.

Aktualizacja powstała we współpracy ze znaną modelką Winnie Harlow, która choruje na wspomnianą przypadłość. Jak przyznaje Harlow, w młodości była zagorzałym graczem The Sims i uważa, że “to wspaniale móc pokazać w grze swoje prawdziwe ja”. Przy okazji gracze mogą pobrać wymarzony dom modelki z galerii gry.

To magiczne widzieć, jak zespół The Sims 4 wprowadza nową funkcję związaną z bielactwem. (...) Ta współpraca jest mocną deklaracją zachęcającą graczy do zaakceptowania tego, co czyni ich wyjątkowymi – zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu. – Winnie Harlow.