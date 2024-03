The Settlers: New Allies wciąż żyje i wkrótce ukaże się na kolejnej platformie

Od premiery The Settlers: New Allies minął ponad rok. Niestety najnowsza odsłona legendarnej serii gier strategicznych nie spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i fanów, co potwierdza m.in. średnia ocen na Metacritic. Tymczasem – jak się okazuje – wspomniana produkcja trafi wkrótce do szerszego grona odbiorców i zadebiutuje niebawem na kolejnej platformie.

Premiera The Settlers: New Allies na Steam już „wkrótce”

The Settlers: New Allies otrzymało już własną stronę na Steam. Niestety na karcie produkcji zabrakło informacji o dokładnej dacie premiery gry w sklepie Valve. Wiadomo jedynie, że najnowsza odsłona kultowej serii zadebiutuje na wspomnianej platformie „wkrótce”. Zainteresowani mogą natomiast dodać już tytuł do własnej listy życzeń.