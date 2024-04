The Rogue Prince of Persia na długiej rozgrywce. Zobaczcie 15-minutowy gameplay

Zainteresowani mogą sprawdzić, jak nadchodząca produkcja Ubisoftu i Evil Empire prezentuje się w akcji.

Na pokazie The Triple-I Initiative 2024 doczekaliśmy się zapowiedzi The Rogue Prince of Persia. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji na temat wspomnianego tytułu. W sieci pojawił się bowiem obszerny gameplay z nadchodzącej gry skierowanej do fanów serii Prince of Persia. Zainteresowani mogą więc dokładnie sprawdzić, jak produkcja Ubisoftu i Evil Empire prezentuje się w akcji. W sieci pojawił się 15-minutowy gameplay z The Rogue Prince of Persia Udostępniony przez redakcję Game Informer gameplay z The Rogue Prince of Persia trwa ponad 15 minut. Opublikowane fragmenty rozgrywki skupiają się zarówno na eksploracji, jak i walce z przeciwnikami. W grze nie zabraknie oczywiście możliwości biegania po ścianie, ale wspomniana mechanika przyda się nie tylko w czasie zwiedzania lokacji.

Zgodnie z zapowiedziami bieg po ścianie pozwoli bowiem nie tylko unikać pułapek oraz docierać do trudno dostępnych miejsc, ale pozwoli również korzystać z nowych możliwości ataku. W The Rogue Prince of Persia gracze będą musieli także mierzyć się z bardziej wymagającymi przeciwnikami, a co pokazano też we wspomnianym materiale. Rzućcie więc okiem na gameplay na dole wiadomości i sprawdźcie sami, jak prezentuje się nowa gra twórców Dead Cells.

Na koniec przypomnijmy, że The Rogue Prince of Persia już 14 maja 2024 roku zadebiutuje we wczesnym dostępie. Nadchodząca produkcja Evil Empire dostępna będzie początkowo wyłącznie na komputerach osobistych. W momencie premiery w Early Access gra nie będzie również obsługiwać języka polskiego, ale – zgodnie z zapowiedziami – zostanie on dodany w przyszłości.

