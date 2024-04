The Outlast Trials zbanowane w jednym z regionów świata

Od premiery pełnej wersji The Outlast Trials minął już ponad miesiąc. Najnowsza produkcja studia Red Barrels zebrała niezłe recenzje i może pochwalić się ciepłym przyjęciem ze strony graczy, co potwierdza średnia ocen na Metacritic. Okazuje się jednak, że nie wszyscy fani horrorów mogą cieszyć się wspomnianym tytułem. The Outlast Trials zostało bowiem zbanowane w jednym z regionów świata.

The Outlast Trials zbanowane w Arabii Saudyjskiej

Dostęp do The Outlast Trials zablokowała Arabia Saudyjska. Z informacji przekazywanych przez graczy wynika, że we wspomnianym kraju granie w najnowszą produkcję Red Barrels jest po prostu niemożliwe. Na jednym z profili na portalu społecznościowym X opublikowano komunikat wyświetlany przy próbie uruchomienia gry. Niestety nie zawarto w nim żadnych informacji, które wyjaśniłyby, dlaczego najnowsza odsłona serii Outlast została zbanowana.