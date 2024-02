The Outlast Trials w złocie. Gracze mogą szykować się na marcową premierę

Na The Game Awards 2023 poznaliśmy datę premiery pełnej wersji The Outlast Trials. Deweloperzy ze studia Red Barrels zapowiedzieli wówczas, że na początku marca gra nie tylko opuści wczesny dostęp na PC, ale zadebiutuje również na konsolach Sony i Microsoftu. Teraz twórcy serii Outlast potwierdzili natomiast kolejną dobrą wiadomość.

The Outlast Trials osiągnęło złoty status. Marcowa premiera niezagrożona

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X poinformowano, że The Outlast Trials osiągnęło tzw. złoty status. Oznacza to, że właściwe prace nad grą zostały zakończone, a pełna wersja ukaże się na rynku zgodnie z planem. Zainteresowani nie muszą więc obawiać się ewentualnych opóźnień i mogą w spokoju odliczać dni do marcowej premiery.